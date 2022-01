Taggia, torna il Servizio Civile Universale: tutte le info utili per presentare la domanda di partecipazione

L’Amministrazione comunale di Taggia nel corso di questi anni ha realizzato progetti di Servizio Civile Universale per ragazzi dai 18 ai 28 anni, che hanno operato sia nei centri ricreativi per anziani che nella sede comunale.

I progetti di Servizio Civile Universale rappresentano una opportunità per i nostri giovani; oltre che la partecipazione ad una importante esperienza formativa, i volontari percepiranno un compenso mensile di 444.00 euro, resteranno in carico un anno ed inizieranno il servizio nel giro di qualche mese.

I settori di intervento saranno realizzati presso la Sede del centro anziani di Taggia e sinteticamente riguarderanno:

Età diverse che si parlano: volontari per l’assistenza agli anziani, alla disabilità e ad adulti e terza età in condizioni di disagio - previsti due inserimenti.

Cultura e territorio: volontari per la valorizzazione del patrimonio ligure - settore d’intervento il patrimonio storico, artistico e culturale, cura e conservazione biblioteche, la valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali - previsti due inserimenti.

“Si tratta di una esperienza formativa molto importante – osserva l’assessore ai Servizi Sociali Maurizio Negroni - In questi anni i ragazzi che hanno partecipato ai nostri progetti conservano generalmente un ricordo molto positivo di questa attività e quindi invito i nostri giovani ad iscriversi ai bandi proposti dal comune”.

Per informazioni ci si può collegare al sito https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/ in cui si trova la pubblicazione del Bando Ordinario 2021 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritte entro e non oltre le ore 14.00 del 26 Gennaio 2022. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI Comune di Taggia via San Francesco 441 – Longhi Mariadele Annarita mail a.longhi@comune.taggia.im.it tel 0184 476222.