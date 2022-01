Servizio civile i i posti disponibili alla Ui in Liguria, presso le strutture Adoc e Ital Uil

Sono 56.205 i posti disponibili sul territorio nazionale per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di servizio civile. Fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022, è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.

Alla Uil, in Liguria, presso le strutture Adoc (consumatori) e Ital Uil (patronato) sono disponibili posti per i seguenti progetti. Due progetti saranno in collaborazione tra patronato Ital Uil e la Uil Pensionati