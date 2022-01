Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 11 a domenica 16 gennaio 2022, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 11 GENNAIO



SANREMO

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

IMPERIA



15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

BORDIGHERA

20.45. Per ’40 giorni per la Vita’. ‘La meraviglia della vita prenatale’: incontro con il professor Giuseppe Noia, docente di Medicina dell’Età Prenatale – Università Cattolica del Sacro Cuore; Direttore Hospice Perinatale – Centro per le Cure Palliative Prenatali S. Madre Teresa di Calcutta. Ex Seminario Diocesano (info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)



MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al 3 febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MONACO



11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)





MERCOLEDI’ 12 GENNAIO



SANREMO

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

20.00. Presentazione gratuita del percorso ‘Coraline, abilità per vivere meglio – sei incontri di gruppo per giovani donne’ a cura delle dottoresse Rita Vaccari e Daniela Capuccini. Hotel Lolli Palace, Corso Imperatrice 70, prenotazioni al numero 339 5862918

IMPERIA

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

VENTIMIGLIA



15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al 3 febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MONACO

11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)



GIOVEDI’ 13 GENNAIO

SANREMO

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

IMPERIA

9.00. Escursione dal passo del Ginestro alla Torre Ubaga suii crinali delle truppe Napoleoniche accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino (10 euro). Ritrovo al parcheggio Pump Track di Imperia, obbligo green pass, info 337 1066940 (più info)

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)



BORDIGHERA

10.00-12.00. Presepe Madonna dei Fiori in Via Arca di Noè 27 (giovedì h 10/12 e venerdì h 15/17.30), info 0184 843120

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MONACO

11.00-17.30. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30, dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

19.00. ‘Che credere? Chi credere?’: conversazione presentata da Robert Maggiori con Laurent Cordonier, sociologo, e Camille Riquier, filosofo, a cura di Les Rencontres Philosophiques di Monaco. Lycée Technique et Hôtelier de Monaco (più info)

20.30. ‘A Ces Idiots Qui Osent Rêver’ (‘Questi idioti che osano sognare’): spettacolo teatrale di e con Céline Devaland e con Marc Pistolesi. Théâtre des Muses (più info)



20.30. ‘Nera’: spettacolo di e con Tania de Montaigne. Théâtre Princesse Grace (più info)





VENERDI’ 14 GENNAIO

SANREMO

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

IMPERIA

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

21.15. ‘Il Belvedere’ e ‘Un posticino tranquillo’: due atti unici di Aldo Nicolaj per la regia di Gianni Oliveri. Con Cinzia Cuppone, Marco Parodi, Cristiano Peri, Antilia Molinari, Amedeo Casella. Teatro de Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720 (più info)

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA

15.00-17.30. Presepe Madonna dei Fiori in Via Arca di Noè 27 (giovedì h 10/12 e venerdì h 15/17.30), info 0184 843120



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DIANO CASTELLO

21.00. Per la Rassegna di teatro amatoriale, spettacolo dal titolo ‘Sono solo canzonette? messo in scena dalla compagnia Fabricateatro di Imperia. Teatro Concordia, ingresso a offerta, necessario green pass e mascherina, prenotazioni al 328 3043741 (più info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al 3 febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

20.30. ‘A Ces Idiots Qui Osent Rêver’ (‘Questi idioti che osano sognare’): spettacolo teatrale di e con Céline Devaland e con Marc Pistolesi. Théâtre des Muses (più info)

20.30. ‘Concertos Grossos d’ G.F. Haendel a cura dell’Ensemble Baroque de Nice con Gilbert Bezzina (violino e direzione). Eglise St Martin-St Augustin (più info)





SABATO 15 GENNAIO

SANREMO

12.00. ‘L’Inverno in regata’: terza tappa del West Liguria nello specchio antistante la città (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

16.30. Per il ciclo ‘San(r)emo Lettori’, presentazione del libro ‘Le Mille e una notte’ di Hafez Haidar, poeta libanese candidato Nobel per la Pace. Modera Anna-Cristina Meinardi del Liceo Cassini di Sanremo. Con Francesca Rotta Gentile. Letture a cura dell'attore Eugenio Ripepi. Villa Nobel, ingresso libero nel rispetto delle norme anti covid

17.30. Per il ‘Festival di Musica Barocca’, ‘Attorno a Paisiello’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Enrico Pagano con il mezzosoprano Manuela Custer. Ex Oratorio Santa Brigida, ingresso gratuito (più info)



21.00. Concerto dei pianisti dei corsi superiori dello Studio Sanremo Musica 2000’. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond



IMPERIA

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

16.00. Presentazione del libro ‘Storie di sapori e di mare’ di Ugo Carelli. Introduce l’autore Claudio Porchia. Accompagnamento musicale di Paolo Cozzi. Al termine degustazione di ricette della tradizione imperiese. Casa del Pescatore, molo lungo a Imperia Oneglia, ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle disposizioni anticovid

21.15. ‘Il Belvedere’ e ‘Un posticino tranquillo’: due atti unici di Aldo Nicolaj per la regia di Gianni Oliveri. Con Cinzia Cuppone, Marco Parodi, Cristiano Peri, Antilia Molinari, Amedeo Casella. Teatro de Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720 (più info)

VENTIMIGLIA

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA

21.00. Per la Stagione Teatrale 2021/2022, spettacolo ‘Funeral Home’: spettacolo teatrale con Giacomo Poretti e Daniela Cristofori. Teatro del Palazzo del Parco, ingresso a pagamento con prenotazione obbligatoria, info: 0184 544633

OSPEDALETTI

9.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato, collezionismo e modernariato (ogni terzo sabato del mese). corso Regina Margherita

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al 3 febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

20.30. ‘A Ces Idiots Qui Osent Rêver’ (‘Questi idioti che osano sognare’): spettacolo teatrale di e con Céline Devaland e con Marc Pistolesi. Théâtre des Muses (più info)



DOMENICA 16 GENNAIO

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Rocchetta Nervina a Ponte Paù accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

12.00. ‘L’Inverno in regata’: terza tappa del West Liguria nello specchio antistante la città (più info)

15.30. Ultimo giorno del Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria



IMPERIA

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

17.00. ‘Il Belvedere’ e ‘Un posticino tranquillo’: due atti unici di Aldo Nicolaj per la regia di Gianni Oliveri. Con Cinzia Cuppone, Marco Parodi, Cristiano Peri, Antilia Molinari, Amedeo Casella. Teatro de Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720 (più info)



VENTIMIGLIA



10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: ultimo giorno della mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi (h 10/12-15/18)

TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Rocchetta Nervina a Ponte Paù accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 327 0824866 (più info)

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

CAMPOROSSO

9.00. Fiera in onore del Santo Patrono, San Sebastiano. Piazza Pertini, piazza Garibaldi e centro storico

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

16.30. ‘A Ces Idiots Qui Osent Rêver’ (‘Questi idioti che osano sognare’): spettacolo teatrale di e con Céline Devaland e con Marc Pistolesi. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Per il ciclo Grande Stagione, concerto sinfonico dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Cristian Măcelaru con Valeriy Sokolov, violino. In programma: Béla Bartok, Sergueï Prokofiev, Alexandre Scriabine, Mili Balakirev e Sergueï Lyapunov. Auditorium Rainier III (più info)

