Calcio, Golfodianese. Colavito si è dimesso, la squadra è stata affidata a Renis Kapiti

"La società Golfo Dianese 1923, informa che mister Nicola Colavito ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore dei grifoni giallorossoblu. La società desidera ringraziare per l’impegno profuso ed il lavoro svolto durante questo triennio e augura a mister Colavito le migliori fortune sportive e personali.

Alla ripresa gli allenamenti saranno guidati dal vice Renis Kapiti.

Tra le fila delle squadra sono state riscontrate 5 positività al coronavirus e tre ragazzi sono in attesa della decorrenza dei termini per poter effettuare la visita "return to play"".