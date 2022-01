Incidente sulla A10 tra Bordighera e Sanremo Ovest: code in direzione Genova

Incidente questa mattina sull'autostrada A10 al chilometro 143 tra Bordighera e Sanremo Ovest, in direzione Genova. Due le auto coinvolte, una francese e una italiana.

Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica e un'ambulanza di Sanremo Soccorso, oltre ai Vigili del Fuoco. Code e disagi al traffico per qualche minuto durante le operazioni di soccorso.

Il bilancio è di un ferito trasportato in ospedale in codice giallo.