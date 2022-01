Arma di Taggia: controllo a un locale con gestori senza Green Pass, interviene il Nuovo Sindacato Carabinieri

“Ieri sera ad Arma di Taggia è andato in onda un ‘reality show’ di pessima qualità che nemmeno la peggior Tv spazzatura in circolazione ci aveva finora offerto. Regista e miglior attore non protagonista è un soggetto verosimilmente inconsapevole delle conseguenze che deriveranno dalle proprie azioni, tra cui quella di divulgare illecitamente in rete e senza alcuna autorizzazione le immagini personali di carabinieri colpevoli unicamente di aver tentato di eseguire un controllo in materia di Covid-19”.

Interviene in questo modo il Nuovo Sindacato Carabinieri sul caso dei controlli alla paninoteca di via Aurelia Ponente ad Arma di Taggia. “Operatori che ovviamente hanno evitato di scendere allo stesso infimo livello di discussione – prosegue - i cui toni e termini si commentano da sé e ben ne qualificano la fonte. Ma ciò che più lascia perplessi in questa vicenda è l’assoluto spregio di norme elementari volte a salvaguardare la salute e l’incolumità di tutti in un momento purtroppo ancora difficoltoso e problematico, soprattutto per determinate categorie professionali. Coincidenza vuole che solo poche ore prima il Sindaco di Taggia avesse profeticamente dichiarato che chi non segue tali regole non è più furbo, ma soltanto una persona meschina che si approfitta del senso di responsabilità altrui”.

“Si tratta invero di un episodio isolato – termina il Nsc - al quale, evidentemente, si contrappone l’encomiabile collaborazione e il senso civico quotidianamente dimostrato dai cittadini della Provincia di Imperia e dagli esercenti che si attengono scrupolosamente alle disposizioni a tutela della collettività. Come di consueto forniremo ai militari coinvolti ogni forma di assistenza e tutela legale nei procedimenti penali, civili e amministrativi inevitabilmente originati da tale vicenda”.