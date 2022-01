Target con Ilaria Salerno |

Target: Na Vi Tech, soluzioni tecnologiche per ogni esigenza

Maximiliano Basso vi aspetta a Vallecrosia in via Papa Giovanni XXIII, 24.

L’azienda Na Vi Tech nasce nel 2014 da un piccolo negozio di telefonia. Il titolare, Maximilano Basso, offriva ai suoi clienti contratti telefonici, utenze domestiche e riparazioni. Successivamente i proprietari della Na Vi Tech decidono, vista la risposta positiva dei clienti, di ampliare il loro piccolo centro sposandolo in un negozio più grande nella stessa via. Oggi l’azienda offre contratti telefonici di numerose compagnie telefoniche con le quali collabora ormai da diverso tempo. Anche i servizi di riparazione sono aumentati e ad oggi l’azienda si è specializzata anche in prodotti Apple e varie tipologie di notebook. La Na Vi Tech si occupa inoltre della vendita di elettrodomestici, televisori e telecamere di video sorveglianza. Da qualche anno i titolari offrono ai loro clienti un servizio di tutela al consumatore in caso di truffe telefoniche o di contratti disonesti dai vari gestori. In più l’azienda si occupa di noleggi a lungo termine che vanno da semplici scooter a veri e propri mezzi commerciali e di servizi di luce e gas, collaborando con dieci delle più importanti compagnie a livello nazionale. In questo modo il titolare riesce ad offrire ai suoi clienti le promozioni migliori e riesce a garantire la massima tutela con quattro cambi compagnie gratuiti nel corso dell’anno. Oggi l’azienda ritira e valuta anche smartphone e notebook usati, dando la possibilità di ricevere buoni spendibili nel negozio. Di notevole importanza per la Na Vi Tech sono i loro social network che portano all’azienda numerosi clienti. I nuovi progetti di Maximiliano Basso sono quelli di aprire un nuovo centro a Ventimiglia, di offrire dei corsi di formazione e di sensibilizzare i clienti attraverso l’educazione digitale a un migliore utilizzo dei social network.

Ilaria Salerno

