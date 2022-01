La corretta misurazione della pressione sanguigna, come farla bene

La pressione sanguigna è la misura della forza sulle pareti delle arterie mentre il cuore pompa il sangue attraverso il corpo.

Come viene eseguito il test

Siediti su una sedia con la schiena appoggiata. Le gambe non dovrebbero essere incrociate e i piedi sul pavimento.

Il tuo braccio dovrebbe essere sostenuto in modo che la parte superiore sia a livello del cuore.

Rimbocca la manica in modo che il braccio sia nudo.

Assicurati che la manica non sia arrotolata e stringa il braccio.

Avvolgere il bracciale per la pressione sanguigna comodamente intorno alla parte superiore del braccio. Il bordo inferiore del bracciale dovrebbe essere circa 2,5 cm sopra la piega del gomito.

• Il bracciale verrà gonfiato rapidamente. Questo viene fatto pompando il bulbo di compressione o premendo un pulsante sul dispositivo. Sentirai una tensione intorno al tuo braccio.

• Successivamente, la valvola del bracciale viene leggermente aperta, consentendo alla pressione di diminuire lentamente.

• Quando la pressione diminuisce, viene registrata la lettura quando si sente per la prima volta il suono del battito . Questa è la pressione sistolica.

• Mentre l'aria continua a fuoriuscire, i suoni scompariranno. Viene registrato il punto in cui il suono si interrompe. Questa è la pressione diastolica.

Gonfiare il bracciale troppo lentamente o non gonfiarlo a una pressione sufficientemente alta può causare una lettura errata . Se allenti troppo la valvola, non sarai in grado di misurare la pressione sanguigna.

Come prepararsi per il test

Prima di misurare la pressione sanguigna:

• Riposare per almeno 5 minuti, 10 minuti è meglio, prima di prendere la pressione sanguigna.

• NON misurare la pressione sanguigna quando sei sotto stress, hai bevuto caffeina o fumato tabacco negli ultimi 30 minuti o hai fatto esercizio di recente.

Fai 2 o 3 letture in una seduta. Prendi le letture a 1 minuto di distanza. Rimani seduto. Quando controlli la pressione sanguigna da solo, annota l'ora delle letture.

Cosa dice il Ministero della Salute

“La pressione arteriosa è la forza esercitata dal sangue contro la parete delle arterie. A ogni battito del cuore, il sangue esce dal ventricolo sinistro attraverso la valvola aortica, passa nell’aorta, e si diffonde a tutte le arterie. Quando il cuore si contrae e il sangue passa nelle arterie, si registra la pressione arteriosa più alta, detta sistolica o "massima". Tra un battito e l’altro il cuore si riempie di sangue e all’interno delle arterie si registra la pressione arteriosa più bassa, detta diastolica o "minima". La misurazione della pressione arteriosa si registra a livello periferico, usualmente al braccio, e viene indicata da due numeri che indicano la pressione arteriosa sistolica e la diastolica, misurate in millimetri di mercurio (es. 120/80 mmHg).

Quando i valori pressori di sistolica e/o di diastolica superano i 140 (per la massima) e/o i 90 (per la minima), si parla di ipertensione arteriosa.

A soffrire di ipertensione si stima che siano circa il 18% degli italiani, con prevalenza che aumenta progressivamente all’aumentare dell’età fino a superare il 50% oltre i 74 anni di vita. A questi si devono aggiungere le persone che non sono consapevoli di essere ipertesi. Controllare regolarmente la pressione arteriosa e mantenerla entro i livelli raccomandati attraverso l’adozione di stili di vita sani e assumendo specifiche terapie laddove necessario, è fondamentale per la salute, poiché questa condizione rappresenta il fattore di rischio più importante per ictus, infarto del miocardio, aneurismi, arteriopatie periferiche, insufficienza renale cronica, retinopatie e malattie legate all’invecchiamento (disturbi della memoria, disabilità).

Secondo la classificazione riportata nelle Linee guida 2018 dell’European Society of Cardiology (ESC) e dell’European Society of Hypertension (ESH) si considera ottimale una pressione sistolica inferiore a 120 mmHg e una pressione diastolica inferiore a 80 mmHg, al di sopra dei 140 mmHg di massima e/o dei 90 mmHg di minima si è ipertesi, mentre si parla di ipertensione sistolica isolata quando è solo la massima ad essere alta (cioè ≥ 140 mmHg).”

La misurazione della pressione arteriosa a casa è un comodo sistema per tenerne sotto controllo i valori. Nonostante cio' in caso di dubbi sui risultati, sul metodo usato, il medico, l'infermiere o il farmacista sono professionisti insostituibili e preparati a darti informazioni in merito.

Una corretta misurazione porterà ad una corretta assunzione delle terapie

