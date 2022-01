Sanremo: giovane donna colta da malore in un negozio trasportata al pronto soccorso di Imperia

Attimi di apprensione oggi pomeriggio in via Matteotti a Sanremo. Una giovane donna ha avuto un malore all'interno di un negozio. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che, dopo aver tranquillizzato la giovane, hanno chiamato il 118 per far intervenire un'ambulanza. Dopo pochi minuti sono giunti i militi della croce verde che, dopo aver verificato alcuni parametri vitali della malcapitata, l'hanno trasportata al pronto soccorso di Imperia. Gli agenti hanno anche agevolato la manovra del mezzo in entrata ed in uscita dalla via pedonale, affollata di persone.