Covid, il virus non molla la presa: in provincia di Imperia 330 nuovi positivi

Sono 1.532 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 5.881 tamponi molecolari a cui si aggiungono 12.057 test antigenici rapidi. Il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata è di 330 casi a Imperia, 324 a Savona, 520 a Genova, 356 a La Spezia. Diminuiscono in maniera generalizzata le sorveglianze attive, tasso di positività regionale al 26,04 per cento.

Tamponi processati con test molecolare: 2.056.175 (+5.881)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.64.2101 (+12.057)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 166.838 (+1.432)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 27.118 (+567)

Casi per provincia di residenza:

Imperia 4.295 (+235)

Savona 4.711 (+46)

Genova 11.981 (+176))

La Spezia 4.633 (+76)

Residenti fuori regione o estero 285 (+5 )

Altro o in fase di verifica 975 (+26)

Totale 27.118 (+567)

Ospedalizzati: 701 (-5); 46 (+3) in terapia intensiva*

Asl 1 - 139 (-8); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 113 (+18); -6 (-11) in terapia intensiva

San Martino - 111 (+11); 14 (+10) in terapia intensiva

Galliera - 137 (-2); 6 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 23 (-5); 1 (-) 1 in terapia intensiva

Asl 3 - 85 (+1); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 31 (+2); 1 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 67 (+6); 3 (+3) in terapia intensiva

*28 non vaccinati, 12 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare: 1.611 (+485) Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 135.058 (+962)

Deceduti: 4.662 (+3)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 316 (-327)

Asl 2 - 1.982 (-17)

Asl 3 - 6.497 (-30)

Asl 4 - 1.088 (-)

Asl 5 - 1.631 (-46)

Totale - 11.544 (-128)

Dati vaccinazioni 7/1/2022 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.929.029