Coronavirus: con 152 contagiati odierni continua a crescere la curva del Covid nel Principato di Monaco

Crescono ancora i contagi anche nel Principato di Monaco, dove oggi si sono registrati 152 nuovi casi di positività al Covid-19. Il bilancio sanitario del Principato è di 6.007 persone colpite dal coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Attualmente sono 41 i pazienti ricoverati all’ospedale ‘Principessa Grace’, dei quali 4 in terapia intensiva. E sono 154 le guarigioni aggiuntive per un totale dei guariti che è di 5.457. Sono infine 362 le persone seguite a casa, in sorveglianza attiva.