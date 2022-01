Positività al Covid e green pass, un altro lettore sollecita chiarimenti dalla Asl

“Ho appena letto la segnalazione della vostra lettrice sulla difficoltà di ottenere informazioni dalla Asl. Io ho avvisato lunedì scorso il mio medico della positività riscontrata con tampone casalingo. Il medico mi ha comunicato di aver avvisato l’ASL, ma poi non ho avuto nessun contatto successivo. Il mio Green Pass non è stato revocato ma è prossimo alla scadenza ed ho la dose booster prenotata... Ho sollecitato ASL attraverso i social, ma, in concreto, ad oggi solo un assordante silenzio. Che cosa devo fare?

Stefano Massa”.