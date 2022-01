Monesi, scout bloccati sul Fontè: intervento di vigili del fuoco e Soccorso alpino

Disavventura per fortuna senza conseguenze significative per due scout rimasti bloccati sul monte Frontè, sopra Monesi, nel tardo pomeriggio. Durante la discesa i due hanno incontrato grosse difficoltà a causa del ghiaccio. Dopo alcune cadute, non riuscendo a proseguire, hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto il Soccorso alpino e speleologico Liguria che ha provveduto ad aiutare i ragazzi a guadagnare la strada in collaborazione con i vigili del fuoco.

È stata la Croce Bianca di Pornassio a trasportare i due all'ospedale di Imperia. Lei lamentava problemi ad un ginocchio, lui era dolorante ad una spalla.