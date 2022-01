Vallecrosia: successo pe lo spettacolo 'Viaggio in Italia' del gruppo reading e drama di Ventimiglia

Apprezzato e applaudito dal pubblico lo spettacolo del 5 e 6 gennaio a Vallecrosia, il "Viaggio in Italia", e dall'amministrazione comunale che ha tentato col gruppo reading e drama -Ventimiglia, la sfida di terminare le festività natalizie con uno spettacolo teatrale, mentre altri comuni causa il timore per il covid hanno annullato gli eventi.



Lilia De Apollonia, regista e sceneggiatrice del recital, con i suoi attori ed il musicista Christian Gullone, sono stati in scena nella sala polivalente, ed hanno ringraziato gli spettatori che hanno sfidato le paure che paralizzano molto il momento; oltre a Lilia in scena c'erano Ilaria Anfossi, Giancarlo Orengo e Marisa Raimondo primi attori, poi Chiara Pagani, Marco Corradi, Jurghen Terlutter, Dario Colomba, Paola Giolli, ed Enza Manna come voce solista per 2 brani. L'artista bordigotto Fabio Berro ha creato una grande opera in tema per la scena che è stata anch'essa apprezzata.



Il circolo reading e drama fondato da De Apollonia da 13 anni, è iniziato come gruppo teatrale, poi circolo di lettura alla biblioteca Aprosiana, infine diventato associazione cultural teatrale e musicale, e ora ha creato per l'Epifania un nuovo spettacolo tra letteratura, poesia, canzone, dedicato al nostro bel Paese.. Lilia de Apollonia ed i suoi amici attori hanno regalato al pubblico brani e ritmi, canzoni, poesie e una atto di una commedia musical in finale, per donare distrazioni e svago intelligente.