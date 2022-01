Obbligo di vaccinazione per gli over 50: quanti sono nella nostra provincia? Tutte le regole da seguire

Sono oltre due milioni (2.165.583) gli over 50 in Italia che non ancora ricevuto alcuna vaccinazione e che, quindi, dovranno provvedere a farlo secondo le ultime normative. Il dato è stato pubblicato nel report settimanale pubblicato dal Governo e aggiornato a questa mattina.

Nella fascia tra i 50 e i 59 anni, gli italiani totalmente scoperti dal vaccino sono 993.463 mentre, tra i 60 e i 69 anni sono 616.595, tra i 70 e i 79 scendono 374.464 e, negli over 80, a 181.061.

Quanti sono i non vaccinati over 50 nella nostra provincia che dovranno assolvere all’obbligo? Il dato riferito alla settimana scorsa è di 23.132, cosi suddiviso per distretti: in quello imperiese sono 7.572, nel sanremese 8.952 e, in quello ventimigliese 6.498.

Nel dettaglio, nella fascia 50-59 anni sono 8.513 i non vaccinati mentre sono 3.677 in quella 60-64, 2.890 nella 65-69, 2.374 nella 70-74, 1.798 nella 75-79, 1.550 nella 80-84, 1.289 nella 85-90 e 1.041 nella fascia oltre i 90 anni.

Ricordiamo che il totale dei non vaccinati nella nostra provincia è di 48.633 (il 24,92% della popolazione) e, quindi sono 25.501 quelli che devono ancora ricevere il siero tra i più giovani e i 49 anni.

Quali sono le normative del nuovo decreto? L'obbligo sarà valido immediatamente e resterà in vigore fino al 15 giugno. Oltre all’eventuale omissione o differimento del vaccino se ci sono specifiche condizioni cliniche (attestate dal medico di famiglia e poi valutate dall'Asl), vediamo quali sono le regole da rispettare. Chi è stato contagiato ed ha avuto il Covid è previsto il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile per la vaccinazione stessa.

Per tutti (sia i lavoratori che altri) dal 1° febbraio se non saranno in regola con l'obbligo, è prevista una multa da 100 euro una tantum. Da lunedì prossimo il ‘Super Green pass’ (con vaccinazione o guarigione) è obbligatorio fino al 31 marzo, per tutti i mezzi di trasporto ma servirà anche per bar e ristoranti (anche all'aperto), per alberghi, fiere, congressi e impianti sciistici. Dal 20 gennaio al 31 marzo (ma potrà essere prorogato se lo sarà lo stato di emergenza) obbligo per i clienti di parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Dal 1° febbraio al 31 marzo ‘Green pass base’ (con tampone rapido valido 48 ore o molecolare valido 72 ore) obbligo per i clienti di uffici, poste, banche e attività commerciali. Nessuno obbligo per i negozi di alimentari, farmacie e attività essenziali e primarie per la persona. Chi non osserverà le regole rischia una multa da 400 a 1.000 euro.

Dal 15 febbraio obbligo di ‘Green pass rafforzato’ per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, fino al 15 giugno. In questo caso multe da 600 a 1.500 euro, in caso di violazione. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose entro il 31 gennaio.