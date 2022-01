Imperia, al Conad di Caramagna torna la colletta alimentare di Alice e Giuseppe che lanciano l’allarme: “Servono prodotti per bambini” (foto e video)

Torna la colletta alimentare organizzata dagli instancabili volontari Alice Grossi e Giuseppe Fici presso il Conad di Caramagna a Imperia. I prodotti raccolti pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola, pasta saranno distribuiti presso il convento dei frati cappuccini di piazza Roma.

Alice e Giuseppe lanciano un allarme: “Servono in particolare articoli e per bambini, non solo abbigliamento o giocattoli, ma soprattutto pappe e articoli alimentari. Purtroppo non solo la pandemia sanitaria non ha mollato la presa ma anche quella economica, sono molte le famiglie che continuano a rivolgerci a noi, per fortuna la risposta degli imperiesi è di grande generosità, sia per quanto riguarda i privati cittadini che le aziende non ci fanno mancare il loro appoggio continuo, ma le esigenze delle famiglie aumentano”.

La raccolta alimentare proseguirà per tutta la giornata.