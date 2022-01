Entra contromano in autostrada: non era ubriaco ma in stato confusionale, fermato dalla Polizia Stradale

Entra contromano in autostrada mentre si trova in stato totalmente confusionale. E’ accaduto nella tarda serata di ieri poco prima della mezzanotte sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Sanremo e la città di confine.

L’uomo, al volante della sua auto, è stato notato da alcuni automobilisti che lo hanno fortunatamente evitato e hanno chiamato la Polizia Stradale. Gli agenti lo hanno fermato al km 123, tra i caselli di Arma di Taggia e Sanremo, mentre lui viaggiava verso Genova ma sulla carreggiata verso Ventimiglia, anche se al momento rimane da capire dove sia effettivamente entrato.

E’ risultato negativo all’alcol test e gli agenti hanno chiesto l’ausilio del personale medico del 118 e di un’ambulanza, che lo ha portato in ospedale per gli accertamenti del caso. Fortunatamente il traffico in quel momento era scarso e non si sono registrati incidenti.