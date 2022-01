Covid, nuovo balzo in avanti dei casi positivi in provincia di Imperia. Una donna morta all'Ospedale di Sanremo

Sono 2.423 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 8.335 tamponi molecolari e 19.676 test antigenici rapidi. 485 i nuovi positivi in provincia di Imperia dove diminuisce il numero dei ricoverati. Morta una donna di 91 anni al 'Borea' di Sanremo. Tasso di positività al 29,07 per cento

Tamponi processati con test molecolare: 2.050.295 (+8.335)