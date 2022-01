Sanremo: al via questa mattina i vaccini anche all'hub offerto da Confartigianato, si va fino al 27 marzo (Foto)

Ha preso il via oggi l'hub vaccinale di Confartigianato a Sanremo, in modo da rispondere alle necessità del servizio sanitario regionale di aumentare il numero delle sedi di somministrazione dei vaccini Covid-19.

Da oggi a domenica 27 marzo, in ogni fine settimana dalle 9 alle 14, sarà possibile effettuare la terza dose di richiamo presso la sede matuziana di Confartigianato in corso Nazario Sauro 36. Sarà presente un medico e sono previsti 60 vaccini al giorno. Le prenotazioni si possono fare sul portale 'pronto vaccino' e chiamare allo 0184524524.

L'accesso sarà consentito dalla piattaforma regionale per le prenotazioni e sarà esteso a tutti, non solo agli associati. A riguardo la presidente dell'associazione di categoria Donatella Vivaldi ha affermato: “Siamo molto orgogliosi di poter affiancare Asl1 nella battaglia contro il Covid-19. Durante la pandemia, oltre ai numeri drammatici di chi si è ammalato e di chi ha perso la vita, come associazione abbiamo seguito con apprensione la situazione economica: la ripresa delle attività lavorative, dopo l'entrata in vigore delle linee guida necessarie alla limitazione della diffusione del virus, è stata lenta e difficoltosa, a tratti nuovamente interrotta da eventuali ed inevitabili assenze del personale per malattia o quarantene. Mettendo a disposizione la nostra sede e le nostre risorse organizzative per la campagna vaccinale – conclude la presidente di Confartigianato -, vogliamo, non solo agevolare il Sistema Sanitario Regionale e la relativa utenza, ma dare un contributo pratico alla ripresa delle varie attività. Ringrazio Asl1 per averci guidato con celerità alla realizzazione di un piccolo contributo al nostro territorio".

Alle parole della presidente Vivaldi fanno eco quelle del Direttore Generale di Asl1 Dott. Silvio Falco il quale ha dichiarato che “ringrazio Confartigianato per la sua disponibilità, nel darci una mano nell'ambito della campagna vaccinale. Questa è la testimonianza di come gli enti, le associazioni, insieme e sinergicamente, possano collaborare per dare un importante servizio alla collettività ma soprattutto per dare la spallata finale al virus tramite la vaccinazione”.