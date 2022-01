Grazie alla Fondazione Livio Casartelli, duemila euro di materiale sportivo alla società del Ventimiglia Basket

La asd Ventimiglia Basket ha partecipato nel novembre scorso al Bando per contributi in compartecipazione promosso dalla Fondazione Livio Casartelli, da sempre benevola verso enti ed associazioni cittadine.

“Con la concessione di un contributo relativo a questo bando – spiega Giovanni Faedda - abbiamo avuto la possibilità di acquistare quasi duemila euro di materiale sportivo per l'attività di grandi e piccini, consistente in più di 50 palloni da basket e minibasket, un canestro trasportabile per i più piccoli, cinesini e corde per saltare.

A nome del Presidente Gabriele Lubatti, del direttivo societario e del gruppo allenatori ed istruttori tutto, ringraziamo la Fondazione Livio Casartelli ed il loro Presidente Armando Bosio perché ci permettono di dare ai nostri ragazzi/ragazzi e bambini/bambine una possibilità in più. Ringraziamo anche la Decathlon di Savona/Vado Ligure che sempre pronta ad accontentare ogni nostra richiesta d'acquisto. Ogni aiuto sotto forma di sponsor o contributo è una spinta in più ad andare avanti e continuare.

Questi due anni di pandemia sono stati e continuano ad essere difficili ma noi ci siamo e combattiamo per la normalità dei nostri ragazzi, per fargli avere la normalità che ora non è. Da domani ancora più forti e motivati per continuare la nostra attività sempre con il pensiero di avere i nostri bambini e ragazzi al centro del progetto educativo e sportivo".