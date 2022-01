Tampone molecolare al drive through di Taggia, le parole di elogio di una lettrice

“Buonasera, scrivo perché non è giusto sentire sempre brutte notizie... stamattina mi sono recata al drive a Taggia per un tampone e parlando con un’operatrice oberata dal troppo lavoro ma comunque gentilissima... penso che un solo drive è poco per tutta la zona ma oggi in soli 20 minuti ho eseguito un tampone molecolare... esprimendo il mio parere sono rimasti stupiti dalle mie parole e mi hanno invitato a scrivere su Sanremo News per fare capire che la gente si lamenta solo ma loro lì al drive fanno veramente un ottimo lavoro.

Sabrina