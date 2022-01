Sanremo: disservizi per la raccolta dei pannolini, la segnalazione con foto di un residente a Coldirodi

Un residente a Coldirodi denuncia un disservizio relativo alla raccolta dei pannolini e tessili sanitari.



“In merito a quello che vado a segnalare volevo sottolineare che ho già sollecitato Amaie Energia di porre rimedio ai disservizi della raccolta differenziata. Infatti la situazione di grave inadempienza e violazione delle norme igieniche è stata resa nota dal sottoscritto ormai da mesi tramite numero verde e con posta elettronica (testo in basso) dal momento in cui il servizio di raccolta pannolini non viene mai effettuato nel giorno indicato ma ben quattro giorni dopo! Situazione che mette mi mette in difficoltà in quanto per ovvie ragioni non posso tenere in casa i sacchetti ma al tempo stesso non trovo giusto e normale tale esposizione in una pubblica via.

Visto che le telefonate non sono servite a nulla ora voglio rendere pubblica questa incresciosa situazione nella speranza che Amaie trovi al più presto un rimedio.

Stefano Lagazzo”.

“Buongiorno, sono Stefano Lagazzo residente a Sanremo in frazione Coldirodi. Ho seguito le istruzioni presenti sul vostro sito (QUI). Mi sono prenotato da mesi per la raccolta integrativa pannoloni presso il Vs. sportello, i sacchi sono quelli da Voi forniti, i sacchi posizionati nel giorno e seguendo le modalità previste e non eccedono nel peso. Per quale il motivo non vengono ritirati? Rimangono in strada 4 giorni sino al giorno della raccolta dell'indifferenziata. Più volte Vi ho telefonato e gentilmente mi avete assicurato di averne preso nota.. Dalla foto il risultato. Inutile dire che le norme igieniche a questo punto sono inesistenti. Attendo una Vs. esauriente risposta. Oltre che una risoluzione immediata del problema.

Stefano Lagazzo”.