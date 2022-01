Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 8 GENNAIO

SANREMO

9.00-18.00. ITF Senior S400 Sanremo - 1° Citta di Sanremo Winter Edition (ultimo giorno). Campi del Tennis club di Corso Matuzia (i dettagli a questo link)

10.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (8 euro + 2 euro ingresso al museo). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

15.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (8 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. Galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)



IMPERIA

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi (fino al 9 gennaio)

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

VENTIMIGLIA

10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio (fino al 9 gennaio)



10.00. Visita guidata con l’archeologo (visita gratuita, ingresso con biglietto di ingresso al museo). Area Archeologica di Nervia, prenotazione consigliata allo 0184 252320

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

BORDIGHERA

10.00-19.00. ‘La Via dei Presepi’, a cura dell’Associazione A Pria Preziusa: presepi allestiti nell’atrio dell’ex Comune e nella Parrocchia di S. Maria Maddalena - Oratorio di S. Bartolomeo ed il Diorama della Città di Bordighera presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori. Centro storico, fino al 9 gennaio (h 10.30/12.30-16/19), info 339 8131863

15.00-18.00. 22ª edizione del Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana fino al 9 gennaio (premiazione domenica 9 gennaio alle ore 15)

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria



17.00. Per il 36° Inverno Musicale, concerto della Banda Musicale Borghetto San Nicolò ‘Con la band per riveder le stelle’: concerto con illustrazioni sul cosmo e sulle stelle. Ospite Elena Notari, ricercatrice presso l'Osservatorio di Nizza. Teatro del Palazzo del Parco, info 339 6297675

TAGGIA ARMA

9.00. Città dei Presepi: la Natività di Gesù per le vie del centro storico a cura dei Rioni Tabiesi e delle attività commerciali. Centro storico, fino al 9 gennaio

9.00-20.00. ‘Torna la Befana’: fiera promozionale, a cura del Centro integrato di Via ‘II Piano’ con artigianato artistico, hobbysti e negozi aperti. Via Queirolo

14.00-18.00. ‘La Befana vien dal mare’ a cura dell'Associazione ‘Cumpagnia Armasca’: la Befana arriva via mare con una imbarcazione. Partenza da via Eroi Armesi con percorso sul lungomare e arrivo in piazza Tiziano Chierotti

DIANO MARINA



10.00-18.00. Tradizionale Presepe Artistico all'interno dell'Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico. A cura della Confraternita della SS. Annunziata di Diano Marina, ingresso libero (h 10/13-16/18), fino al 9 gennaio

14.30. Visita guidata alla riscoperta dei luoghi e dei monumenti di Diano Marina a cura del personale del Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina (2,50 euro a persona). Ritrovo presso il Museo Civico, obbligatoria mascherina Ffp2, info e prenotazioni 0183 497621

16.00-19.00. ‘Intimate collection’: mostra personale di ‘Aqua Aura’ curata della Civiero Art Gallery. Sala ‘R. Falchi’ Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (ultimo giorno)



ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA



10.00-17.00. Mostra ‘Azzurre Emozioni’ in occasione dl 60° anno di costituzione del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare Italiana. Sala di Vetro del Castello Doria, fino al 9 gennaio (più info)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al 3 febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)



FRANCIA

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

20.30. ‘Le Titre Est Provisoire’ (‘Il titolo è provvisorio’) di Christophe Corsand: spettacolo teatrale con Elie Rapp, Olivier Doran o Jean-Philippe Azéma e Christophe Corsand. Théâtre des Muses (più info)





DOMENICA 9 GENNAIO

SANREMO

8.30. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Realdo alla Bassa di Sanson accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)

15.30. Luna Park di Sanremo presso Piazzale Carlo Dapporto (ex stazione ferroviaria): giostre in funzione tutti i giorni (salvo maltempo) dalle 15.30 alle 19.30; prefestivi e festivi anche la sera, fino al 16 gennaio

16.00-20.00. Collettiva d’arte ‘Sei personaggi in cerca d'Autore’ con le opere degli artisti: Luciana Russo, Diletta Recchi, Lolita Venturini, Agnese Larotella, Sheriban Shehu, Mineo (Sherry) Russo, Antonio Galante. Galleria d'arte Bonbonniere in Corso Inglesi (tutti i giorni nel periodo pre-festivo e festività natalizie)

IMPERIA



8.00. Rocchetta Nervina sella dei due Abelli - L’antica divinità ‘Belenus’: escursione a semi anello sulle montagne a ridosso del paese accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino (10 euro). Ritrovo al parcheggio autostrada Imperia Ovest oppure alle 9.15 a Rocchetta Nervina, info 337 1066940 (più info)

15.00. Pista di pattinaggio sul ghiaccio in calata Anselmi (fino al 9 gennaio)

15.30. Luna Park di Natale in Calata Anselmi fino al 23 gennaio 2022

VENTIMIGLIA



9.30. ‘Da Ventimiglia a Ciaixe’: escursione verso il santuario della Madonna delle Virtù sino alla chiesa della madonna della Neve di Ciaixe accompagnati dalla guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo presso la stazione dei treni di Ventimiglia, info 338 1375423 (più info)



10.00. Villaggio di Natale nella nuova isola pedonale di via Aprosio (fino al 9 gennaio)

10.00-18.00. ‘Les Fils - idea! - I Fili’: mostra con le opere dell’arista ventimigliese Pier Paolo Quaglia. A cura di Silvia Alborno e Lucia Palmero. Ex chiesa di San Francesco, via Garibaldi, fino al 16 gennaio (mercoledì, giovedì, venerdì h 15/18, sabato e domenica h 10/12-15/18)

BORDIGHERA

10.00-19.00. ‘La Via dei Presepi’, a cura dell’Associazione A Pria Preziusa: presepi allestiti nell’atrio dell’ex Comune e nella Parrocchia di S. Maria Maddalena - Oratorio di S. Bartolomeo ed il Diorama della Città di Bordighera presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori. Centro storico, fino al 9 gennaio (h 10.30/12.30-16/19), info 339 8131863

15.00-18.00. 22ª edizione del Presepe sotto le stelle a cura dell’Associazione Culturale Voci e Note. Oratorio SS. Annunziata di Borghetto San Nicolò, visitabile nel fine settimana fino al 9 gennaio (premiazione domenica 9 gennaio alle ore 15)



15.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, necessario green pass per visita all'atelier, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

16.00-19.00. ‘Silenzio ombre luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra con presentazione del libro fotografico ‘Silenzio ombre luci’ di Sandro Libra, ispirato alle opere di Francesco Biamonti. Sala Rossa del Palazzo del Parco, fino al 9 gennaio (dal mercoledì alla domenica), ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

OSPEDALETTI

16.00. (ANNULLATO) Presentazione della ristampa di Terra Nostra Intemelia con ‘Censin u Maestru’ in ricordo del Maestro Vincenzo Iacono. La Piccola



TAGGIA

8.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione da Realdo alla Bassa di Sanson accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Sanremo oppure ore 8.45 presso la Stazione di Taggia, info e prenotazioni 346 7944194 (più info)

9.00. Città dei Presepi: la Natività di Gesù per le vie del centro storico a cura dei Rioni Tabiesi e delle attività commerciali. Centro storico, fino al 9 gennaio

DIANO MARINA

9.30. Le 5 miglia della Befana: corsa benefica non competitiva aperta a tutti per sostenere l'Associazione Il cuore di Martina Onlus, info e prenotazioni 348 2103204 (i dettagli a questo link)

10.00-18.00. Tradizionale Presepe Artistico all'interno dell'Oratorio della SS. Annunziata sito sulla Via Aurelia, di fronte al porticciolo turistico. A cura della Confraternita della SS. Annunziata di Diano Marina, ingresso libero (h 10/13-16/18), fino al 9 gennaio

CERVO

18.00. (RINVIATO A DATA DA DESTINARSI) Concerto del Vocal Studio di Albenga a cura del trio Gaudia Geijsen con Gaudia Geijsen, soprano, Alessandro Delfino, pianoforte, Gianni Gollo, flauto traverso. Oratorio di Santa Caterina, info 0183 406462 3

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DOLCEACQUA



10.00-17.00. Ultimo giorno della Mostra ‘Azzurre Emozioni’ in occasione dl 60° anno di costituzione del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare Italiana. Sala di Vetro del Castello Doria (più info)



MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

MONTEGROSSO PIAN LATTE

9.00. Presepe a grandezza naturale raffigurante la Natività e ambientazioni di vita quotidiana tipica dei borghi rurali dell’Alta Valle Arroscia. Le ambientazioni sono raccolte lungo la strada principale del borgo, Via IV Novembre, dalla Chiesa Parrocchiale di San Biagio e fino al Lavatoio in cima al paese (fino al tre febbraio, giorno della Festa Patronale di San Biagio)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



ROCCHETTA NERVINA



9.15. Rocchetta Nervina sella dei due Abelli - L’antica divinità ‘Belenus’: escursione a semi anello sulle montagne a ridosso del paese accompagnati dalla guida AIGAE Marina Caramellino (10 euro). Ritrovo in piazza del paese oppure alle ore 8 parcheggio autostrada Imperia Ovest, info 337 1066940 (più info)



FRANCIA

MONACO

11.00-22.00. Pista di Pattinaggio (dal lunedì al giovedì h 11/17.30. dal venerdì alla domenica h 11/22). Port Hercule, fino al 27 febbraio 2022 (più info)

16.30. ‘Le Titre Est Provisoire’ (‘Il titolo è provvisorio’) di Christophe Corsand: spettacolo teatrale con Elie Rapp, Olivier Doran o Jean-Philippe Azéma e Christophe Corsand. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Per il ciclo Grande Stagione, concerto sinfonico dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo diretta da Charles Dutoit con Martha Argerich, pianoforte. In programma: Ravel Maurice e Stravinsky Igor. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

9.00. 22a Prom'Classic: corsa di 10 km con partenza dalla Promenade des Anglais (più info)





