Pontedassio, Bestagno, Villa Viani e Villa Guardia: quando la Befana arriva con l’Ape 50,

Bella iniziativa del parroco di Pontedassio e dintorni, don Matteo Boschetti. L’Epifania, festa per i bambini a chiusura dell’atteso periodo natalizio, ha visto una singolare e divertente iniziativa che ha coinvolto i centri della valle dell’Agazza, tributaria della valle Impero: Pontedassio, Bestagno, Villa Viani e Villa Guardia.

Nel tardo pomeriggio del 6 gennaio la Befana si è aggirata tra i paesi della vallecola consegnando sacchetti pieni di dolci, caramelle, cioccolatini, ma anche carbone (vero !!!) ai bambini della zona. I quali non sono pochi, essendo l’area in controtendenza rispetto alla media nazionale. Unica concessione alla modernità, peraltro nell’ottica di una ormai consolidata tradizione locale, si è notata in relazione al mezzo di trasporto della Befana: la mitica Ape 50 verde combattivo del parroco.

Il tutto accompagnato da un rumoroso corteo di ragazzini in moto, opportunamente modificate con decorazioni in tema. Ovvia la presenza di tanti bambini con le rispettive famiglie lungo il percorso e la felicità di tutti.

Nell’occasione è stata data alle stampe digitali anche la nuova filastrocca della Befana dell’Agazza (scaricabile sotto).