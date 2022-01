Dolcedo: le classifiche della 6a edizione della rassegna-concorso 'Alberi di Natale del borgo'

Si è conclusa la 6a edizione della rassegna-concorso 'Alberi di Natale per le vie del borgo' a Dolcedo che quest’anno era suddivisa in due tipologie, 'on line' con foto ricevute dagli autori (sono arrivate da varie regioni italiane Campania-Piemonte-Liguria-Sardegna) e 'in presenza' con il posizionamento degli alberi per le vie di Dolcedo.

La votazione per entrambi si è svolta solo online come da regolamento. Gli alberi partecipanti in totale erano 46 di cui 25 in presenza e 21 online. Dopo lo spoglio dei voti queste le classifiche.

Alberi in presenza:

Primo classificato: N° 12 Scuola Infanzia Diano

Secondo classificato: N° 24 Scuola Primaria Dolcedo

Terzo classificato : N° 5 Giordano Edoardo e Zani Matteo

Alberi online:

Primo Classificato: N° 42 Pierangela e Natalino Trincheri

Secondo classificato. N° 35 Scuola Nido Infanzia Magicabula "IO" Imperia

Terzo Classificato: N° 29 Gonella Patrizia