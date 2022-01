Tiro con l'arco: buoni risultati per gli arcieri San Bartolomeo al Mare al 'Trofeo della Befana'

Ieri e oggi si è svolta a San Bartolomeo al Mare la 29a edizione del Trofeo Epifania, gara di tiro con l'arco indoor 18 metri valevole per la qualificazione ai campionati italiani.

Buona la partecipazione degli atleti, con alcuni atleti della nazionale italiana tra i quali la medaglia d'argento ai giochi olimpici di Tokyo, Mauro Nespoli. Durante i tre turni di gara, caloroso applauso in ricordo del socio fondatore della compagnia arcieri San Bartolomeo, organizzatrice dell'evento, Luiigi Ardoino, scomparso pochi giorni fa.

Buoni i risultati degli arcieri locali. Nella divisione olimpica discreto piazzamento per Cesare Argento tra i master e primo posto sul podio per il giovane Alessio Cioria nella classe ragazzi. Nella divisione Compound quarto posto master per Vittorio Pasqualotto e discreto piazzamento per Cesare Argento.

Nella divisione arci nudo senior femminile primo posto per Lucia Lenzi, nei master secondo posto per Cesare Prette, buon piazzamento per Giuseppe Capalbo e Davide Piana. Il terzetto si è aggiudicato il secondo posto a squadre.