Sanremo: mercoledì prossimo presentazione del progetto 'Coraline', sei incontri di gruppo per giovani donne

Il 12 gennaio alle ore 20 presso la sala dell'Hotel Lolli Palace a Sanremo si terrà una serata gratuita per la presentazione alla popolazione del progetto Coraline. Per partecipare sarà necessaria l’iscrizione per monitorare i numeri a causa delle restrizioni di capienza anti Covid.

“L’8 ottobre Il Tempo e Il Sole 24 Ore - spiega la dottoressa Rita Vaccari promotrice dell'evento - hanno pubblicato dati piuttosto preoccupanti - provenienti dall’Osservatorio Nazionale Adolescenza - sulla salute mentale dei giovani adulti. Il 25% degli studenti nell’ultimo anno ha sperimentato vissuti depressivi e il 20% manifesta problematiche legate all’ansia, disturbi di panico e fobia sociale. Sono in aumento anche atti autolesivi (1 adolescente su 4) e problematiche legate ai comportamenti alimentari. L’isolamento forzato, la didattica a distanza e, più in generale, la trasformazione delle loro abitudini, ha fatto emergere ancora di più vulnerabilità già esistenti.

Abbiamo preso in prestito Coraline, la protagonista di un testo dei Maneskin, perché ci è sembrato racchiudesse un po’ tutte queste vulnerabilità: ‘Vedrai Coraline che piange, che prende il dolore degli altri e lo porta dentro di lei/ Sente un mostro che la tiene gabbia, che le ricopre la strada di mine/ Sì, Coraline vorrebbe sparire/ Coraline ha l’ansia/ Coraline vuole il mare ma ha paura dell’acqua/ E ogni parola è un’ascia, un taglio sulla schiena/ Non riesce neanche ad uscire da una misera porta, ma un giorno, una volta lei ci riuscirà...’.

Questo percorso nasce dunque per le Coraline che sono là fuori, che desiderano rinforzare capacità e competenze da mettere in gioco per far fronte agli ostacoli che si incontrano nella vita quotidiana.

Nello specifico si tratta di uno Skills Training composto di due moduli complementari - quello di Mindfulness e quello sulle emozioni - che vuol aiutare le partecipanti a:

- Attivare la motivazione nei confronti del proprio cambiamento

- Aumentare la conoscenza di sé

- Imparare a vedere le cose negative che accadono come temporanee

- Imparare la relazione tra pensieri, emozioni e comportamento

- Aumentare la fiducia nelle proprie capacità

- Agire in maniera efficace nei momenti difficili senza ricorrere a comportamenti impulsivi

- Ridurre la conflittualità interpersonale.

Il percorso prevederà 6 incontri di due ore ciascuno”.

Conduttrici:

Dott.sa Rita Vaccari - Psicologa Psicoterapeuta e Istruttrice di protocolli di Mindfulness

Per info e iscrizioni 339 5862918

fb dott.ssa Rta Vaccari psicoterapia e mindfulness

Dott.sa Daniela Capuccini - Pedagogista e Formatore, Esperta nelle Dipendenze d.capuccini@gmail.com