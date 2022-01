Vaccinazione in provincia: appuntamenti in ritardo per la terza dose, dall'Asl 1 confermano "Nessuna criticità"

Non mancano preoccupazioni e rimostranze, da parte di molti imperiesi che vorrebbero fare la prima e soprattutto la terza dose di vaccino. In molti, anche tra i nostri lettori, sono intervenuti dopo l’appello a fare il vaccino da parte dei medici dell’ospedale, ma di trovare diversi ritardi nelle prenotazioni.

In particolare alcuni ci hanno segnalato di aver fatto regolarmente la prenotazione un mese prima della scadenza dei sei mesi dalla seconda dose, ma di rischiare di arrivare ‘lunghi’ per l’appuntamento che viene dato in ritardo. In più, proprio ieri, nel classico bollettino Covid della Regione, in molti hanno notato che in Liguria il 99,9% dei vaccini arrivati, sono stati già iniettato.

Secondo quanto evidenzia l’Asl 1 Imperiese non viene segnalata nessuna criticità, tranne le classiche carenze di personale che si trovano negli hub vaccinale. “Si sta cercando di potenziare le linee – dicono dall’azienda sanitaria – come avvenuto grazie all’accordo con Confartigianato. E non mancheranno altri che si uniranno a quello confermato nelle scorse ore”.

Restano le problematiche di alcuni, che cercano di prenotare al più presto la terza dose, che sono preoccupati sia del rischio che si può correre senza protezione che della scadenza del green pass. Ci sono anche i problemi delle normative nazionali, che cambiano quasi giornalmente e creano non pochi problemi alla popolazione, anche nella nostra provincia.

Al momento è confermato che non ci saranno ‘open day’ ma, in molti ci hanno detto di ave tentato un’altra strada, quella di presentarsi ai centri vaccinali vicino all’orario di chiusura, ottenendo la possibilità di farsi inoculare quelle dosi che, in alcuni casi non sono state fatte a chi non si è presentato.

Ci sono, però, anche testimonianze di chi, una volta arrivato il proprio turno vaccinale, ha eseguito regolarmente la prenotazione via web o telefono ed ha ricevuto gli appuntamenti in tempi assolutamente consoni e ha già fatto la terza dose. Nella nostra provincia, lo ricordiamo, il tasso di vaccinazione è uno dei più bassi d’Italia e, ovviamente, anche della Liguria. Proprio all’inizio della settimana si è superato il 76%, un traguardo raggiungo molto lentamente.

Anche per i più giovani la percentuale di vaccinati è tra le più basse d’Italia e la preoccupazione c’è ed è palpabile., Intanto, un consiglio che si può dare a chi ha prenotato ed è stato sistemato con un appuntamento un po’ lungo, è quello di rifare la prenotazione, tentando di anticipare l’appuntamento.