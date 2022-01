Un ramo si spezza da un albero e finisce sulla carreggiata. E’ accaduto poco dopo le 14 in corso Inglesi, a Sanremo, e per fortuna non si registrano gravi danni e feriti.

Il ramo è caduto da un albero privato, finendo su una vettura in transito e quindi sulla strada. La vettura ha riportato lievi danni mentre non ci sono stati feriti.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha chiesto l’intervento di Amaie Energia per ripulire la carreggiata.