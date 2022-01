Imperia: bambina 'impaziente' nasce in ambulanza a Montegrazie, stanno bene lei e la giovane mamma

Non ce l’ha fatta ad arrivare in ospedale ed è nata in ambulanza, in località Montegrazie a Imperia, nella serata di ieri. E’ accaduto ieri sera, intorno alle 22.30 quando il marito di una 26enne straniera ha chiamato il 118 perché la moglie presentava i chiari segnali del parto.

Dalla centrale del soccorso imperiese è stato gestito il servizio e, sul posto, è arrivato prontamente il personale medico e l’ambulanza della Croce Bianca. Giusto il tempo di capire il da farsi, ma la bambina è nata direttamente sull’ambulanza.

Gestita la situazione, i medici sul posto in costante contatto radio con la centrale operativa, hanno messo in sicurezza puerpera e bambina che era venuta alla luce, per poi trasferire entrambe all’ospedale di Imperia per i controlli del caso. Stanno bene sia mamma che figlioletta, secondogenita della famiglia che vive a Montegrazie.