Coronavirus: continuano a crescere i casi anche nel Principato di Monaco, oggi sono stati 101

Altri 101 casi di positività al Covid-19, quest’oggi nel Principato di Monaco dove il bilancio sale a 5.593 persone colpite dal Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Oggi si registra anche un decesso, un uomo di 94 anni. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono 42 i monegaschi morti per essere state infettate dal virus. Questa sera sono 41 i pazienti in ospedale, dei quali 6 in terapia intensiva.

Sono 67 le guarigioni di oggi, con il bilancio delle persone guarite che sale a 5.037. Infine sono 432 le persone seguite a casa.

Il Governo monegasco ribadisce l'importanza di farla vaccinare contro il Covid-19: “Ad oggi il vaccino è la soluzione più efficace per proteggere se stessi e gli altri. La vaccinazione è disponibile gratuitamente per monegaschi e residenti”.