Coronavirus: 334 nuovi positivi in provincia, l'imperiese torna a essere quella con meno contagi (nelle 24 ore) in Liguria

Sono 3.066 i nuovi positivi registrati oggi in Liguria. L'azienda ligure sanitaria Alisa specifica che, dopo il guasto avvenuto ieri, la funzionalità del sistema informativo a supporto della sorveglianza epidemiologica regionale è stata ripristinata.

Per questo il dato riportato nel bollettino dei tamponi processati con test antigenico (14.180) e dei soggetti guariti è complessivo dei dati di ieri e oggi. I tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore sono invece 10.515.

Nel dettaglio, quest’oggi nella nostra provincia si sono registrati 334 nuovi positivi, mentre sono stati 789 nel savonese, 1.539 a Genova e 404 a Spezia. Crescono anche oggi i ricoverati, sia su base regionale che provinciale (ma calano le terapie intensive) mentre si registrano 9 morti, dei quali nessuno nell’imperiese.