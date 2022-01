Ventimiglia: un parcheggio pubblico in via della Resistenza a Latte, sarà costruito a scomputo per l'ampliamento di una azienda

Un parcheggio pubblico a raso in via della Resistenza in frazione Latte a Ventimiglia, a scomputo per l’ampliamento di una attività commerciale. E’ un progetto, approvato dall’Amministrazione comunale della città di confine, presentato dalla ‘Emea Srl’, azienda che si trova nella frazione frontaliera e che ha chiesto un ampliamento di circa 100 metri quadri, in un edificio di sua proprietà nella stessa via a ridosso dell’Aurelia.

Nel 2020 la stessa Giunta aveva rigettato la richiesta di ampliamento dell’azienda, visto che l’intervento si tratta in una zona densamente edificata (nel nucleo abitato di Latte), dove sono note le carenze di parcheggi pubblici, in particolare in estate, vista la forte attrattività turistica.

Nel corso dell’ultima riunione di Giunta e vista la presentazione del progetto per il parcheggio pubblico presentato dalla Emea Srl, ha concesso l’autorizzazione all’ampliamento e, ovviamente, alla costruzione del parking, che sarà a disposizione del pubblico.