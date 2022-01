Vallecrosia: il Covid 'allarga' nuovamente i dehors, l'Amministrazione deroga ancora i locali della città

L’amministrazione comunale di Vallecrosia concede anche quest’anno l’allargamento dei dehors alle attività commerciali della cittadina rivierasca, a seguito della grave crisi derivante dalla situazione emergenziale in cui si è venuto a trovare il paese, per la nuova recrudescenza del Covid.

La nuova pressione del virus ha determinato una graduale introduzione di norme sempre più restrittive alla circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività commerciali e produttive, per contenere il più possibile l'epidemia e quindi gli effetti di contagio. L'Amministrazione comunale ha quindo voluto dare impulso al commercio della città, individuando delle disposizioni temporanee, che derogano i regolamenti comunali per il canone di occupazione degli spazi e delle aree pubbliche e per il suolo pubblico con dehors, da applicarsi nell'ottica di agevolare la ripresa economica del tessuto socio-economico locale, garantendo nel contempo la tutela del decoro urbano.

La Giunta aveva promosso una delibera simile nel maggio scorso e nel dicembre del 2020, prevedendo la possibilità per i pubblici esercizi e le attività commerciali di utilizzare maggiore superficie e di chiudere temporaneamente i dehors. Verrà quindi consentito l’utilizzo di tutte le aree disponibili in prossimità dei locali, per destinarle alle occupazioni attrezzate di suolo pubblico.

L'estensione del suolo pubblico occupato dovrà garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla circolazione di auto e pedoni.