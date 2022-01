Sanremo: nel futuro della Pigna anche la rinascita dello storico tunnel che collega porta Santo Stefano a via Palma

La Pigna è un tesoro a cielo aperto, ma nasconde angoli preziosi anche sottoterra. In pochi sanno che da porta Santo Stefano va a via Palma, passando sotto i palazzi, c’è uno storico tunnel usato negli anni come collegamento più semplice per ‘tagliare’ alcuni vicoli con scale e salite.



Un passaggio ormai abbandonato da troppo tempo ma che sarebbe pronto a rinascere grazie al maxi progetto da 30 milioni che rivoluzionerà la Pigna. Il recupero prevede la sistemazione degli angoli più ammalorati e l’abbattimento delle barriere architettoniche per renderlo fruibile a tutti, anche come attrazione turistica. Serviranno anche alcuni consolidamenti nelle volte sotto gli edifici oltre all’adeguamento igienico sanitario.



Il totale della spesa prevista è di 632 mila euro.