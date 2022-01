L'incompiuta di Arma di Taggia, Conio e Cerri "Entro gennaio chiediamo che si chiarisca percorso di acquisizione"

"Entro il mese di gennaio chiediamo che si chiarisca il percorso di acquisizione": è netto e chiaro il messaggio del sindaco Mario Conio, sulla questione di Park 24 e del cantiere mai terminato dall'ex stazione ferroviaria nel centro di Arma di Taggia. Una riflessione condivisa dal primo cittadino e dalla consigliera comunale Chiara Cerri, chiamati in causa da Ivan Gabatel, presidente della Pro Boxes (LINK), l'associazione che da 12 anni porta avanti le istanze dei promissari acquirenti dei box auto che sarebbero dovuti sorgere dal cantiere sorto intorno alla ex stazione ferroviaria.

L'incompiuta di Arma è da anni argomento di dibattito, sia nella politica locale quanto tra residenti e turisti che chiedono la fine di quell'opera lasciata a metà in piena vista nel centro città. "È un lavoro che sta andando avanti e non un rinvio. E' un obiettivo che abbiamo fatto nostro in questo mandato e che rivendichiamo. La società pubblica di progetto, Amaie Energia, sta portando avanti le opportune verifiche del caso, tese a valutare la sostenibilità del progetto finalizzata all'acquisto dell'opera" - precisano Mario Conio e Chiara Cerri.

Una vera e propria accelerata per uscire dall'impasse è arrivata nel luglio 2020, con l'annuncio del Comune di voler procedere all'acquisizione del cantiere, grazie al sostegno di Regione Liguria. Soluzione modificata in corso d'opera con il passaggio da Amaie Energia, partecipata del Comune di Taggia, diventata società pubblica di progetto e come tale destinataria di mandati a realizzare opere pubbliche. Ad oggi sul cantiere nel centro di Arma c'è una manifestazione di interesse all'acquisto ma non un'offerta. In mezzo ci sono le valutazioni su quello che appare come un investimento prioritario ma con un profilo economico di rischio importante se si considerano le varie voci di spesa legate al completamento di un cantiere fermo dal 2008.