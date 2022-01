Iscrizioni Test orientativo-attitudinale all’indirizzo musicale dell’IC Sanremo Centro Levante

All’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante è attivo il corso di strumento musicale, un'opportunità di apprendimento in Educazione Musicale, attraverso uno Strumento, concessa a tutti gli alunni che si iscrivono al Primo Anno della Scuola Secondaria di Primo Grado. Di seguito, nel dettaglio, quanto sul corso c'è da sapere in merito ad iscrizione e suo funzionamento.

Perché iscriversi al corso ad indirizzo musicale: gli esperti di Pedagogia hanno dimostrato l'importanza della musica nell'educazione dei giovani in quanto permette un armonioso sviluppo psicofisico, contribuisce a migliorare le relazioni tra coetanei, potenzia la loro intelligenza e sviluppa la creatività. La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale promuove molteplici occasioni di scambio, d'incontro e di partecipazione favorendo una sana crescita culturale e sociale ed una significativa maturazione complessiva dal punto di vista artistico, umano e intellettuale. Lo studio della musica effettuato nel Corso ad Indirizzo Musicale resterà un'esperienza altamente formativa per tutti gli alunni e, per chi lo desideri, sarà il percorso ideale per poter accedere ai Licei Musicali ed al Conservatorio di Musica. Il Corso ad Indirizzo Musicale si prefigge inoltre di educare alla bellezza, sviluppare e accrescere la capacità di esprimere sensazioni e sentimenti propri e di comprendere gli altri, in un progressivo arricchimento del proprio patrimonio espressivo e dell’area dell’affettività. Lo studio dello strumento musicale resterà certamente un'esperienza altamente formativa per tutti gli alunni e sarà il percorso ideale per poter accedere al neonato Liceo musicale ‘Cassini’ di Sanremo che offrirà una prosecuzione degli studi musicali.

Ammissione al corso ad indirizzo musicale, come iscriversi: si accede al Corso di Strumento Musicale dopo aver sostenuto un propedeutico test orientativo-attitudinale che si svolgerà nei giorni 13 e 14 gennaio 2022. Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione on line , cliccando il seguente link. Al momento dell’iscrizione l’alunno esprime l’ordine di preferenza fra i quattro strumenti previsti nei Corsi ad Indirizzo Musicale dell’Istituto. I Corsi sono completamente gratuiti e prevedono l’Insegnamento dei seguenti strumenti: Chitarra, Violino, Pianoforte, Flauto traverso. In base alla disponibilità dei posti e all’esito delle prove attitudinali, gli alunni saranno inseriti nelle varie classi. Una volta scelto ed assegnato dalla Scuola, lo Strumento Musicale è Materia curricolare, ha la durata di tre anni e concorre, insieme altre discipline, alla valutazione periodica e finale e al voto degli Esami di Stato al termine del Primo Ciclo di Istruzione con indicazione sul Certificato delle Competenze.

Struttura Oraria: gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale effettueranno nell’ambito dell’attività curriculare una/due ore settimanali di lezioni di Strumento, a coppie/o per piccoli gruppi, Ascolto attivo, attività di Musica d’Insieme, Teoria e Lettura della Musica. Le lezioni si svolgeranno nel turno pomeridiano e l’orario sarà concordato insieme ai genitori degli studenti all’inizio dell’anno scolastico.

Impegni musicali: durante il triennio sono previste alcune iniziative di carattere musicale, ove possibile in base alla situazione sanitaria emergenziale, che hanno come protagonisti gli alunni del corso ad Indirizzo Musicale: "Concerto di Natale", "Concerto di Fine Anno", Concerti all’interno di manifestazioni di vario genere, Concerti e collaborazioni con Enti ed Istituzioni presenti sul territorio, registrazioni/incisioni audio-video, lezioni-concerto, partecipazioni a Rassegne e Concorsi Musicali Regionali e Nazionali, uscite didattiche finalizzate ad affinare sul campo la vocazione musicale. L'Open Day online si svolgerà mercoledì 12 gennaio alle 17 cliccando al seguente link. Per ulteriori informazioni visitate il sito della scuola www.icsanremocentrolevante.edu.it