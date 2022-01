Il Grafiche Amadeo sia maschile e femminile, nonostante la preparazione continuativa nel periodo natalizio, non scende in campo questo sabato e domenica per la decisione della Fipav Liguria di bloccare tutti i campionati in essere.

"Le gare sono posticipate di soli 8 giorni nella speranza che altri blocchi ai campionati non vengano effettuati dagli organi federali" commentano dalla società sportiva.