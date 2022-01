Regione Liguria, assessore Benveduti: “Prorogata di altri 6 mesi sospensione debiti pmi con Filse e Ligurcapital"

Regione Liguria concede una nuova proroga, fino al 30 giugno 2022, alla sospensione dei debiti sottoscritti dalle piccole e medie imprese, con riferimento al pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti agevolati a medio e lungo termine, con Filse e con Ligurcapital.

Lo prevede la delibera di giunta approvata su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

"Con l'intento di mitigare, quanto più possibile, gli effetti negativi della pandemia sul sistema imprenditoriale regionale e in considerazione dell’estensione dello stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022 – spiega Benveduti - abbiamo ritenuto necessario concedere altri 6 mesi alla moratoria attivata da Regione Liguria all'indomani del diffondersi della pandemia. Ricordo che le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse rispetto al contratto originario, pertanto Filse e Ligurcapital, in qualità di soggetti gestori degli strumenti agevolativi, provvederanno, dopo aver verificato che l’impresa sia in possesso delle condizioni di accesso e aver modificato il piano di ammortamento dell’operazione, a rideterminare l’intensità di aiuto".