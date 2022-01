Calcio: rinviata Imperia-Casale. Il Covid mette in ginocchio la Serie D

Il match Imperia-Casale, in programma domani 5 gennaio al 'Nino Ciccione', è stato rinviato a data da destinarsi. Con le notizie delle ultime ore, lo slittamento appariva quasi scontato e il club neroazzurro ne ha dato ufficialità con il seguente comunicato:

" La Asd Imperia comunica che la gara prevista per domani pomeriggio al Nino Ciccione contro il Casale, valida come recupero della 15esima giornata del girone d'andata del campionato di Serie D, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa, su richiesta delle società, dal Dipartimento Interregionale ed è dovuta alla presenza di casi covid-19 in entrambe le squadre. "

Il Covid sta mettendo in ginocchio l'intero girone A di Serie D. Il rinvio del match del 'Ciccione' si accoda ai recuperi di Bra-Sanremese; Derthona-Gozzano; Asti-PDHAE e, a stretto giro, è prevista lo slittamento ufficiale anche di Varese-Caronnese. Partite valide per la 15° giornata e tutte rinviate, una prima volta, per maltempo.

Il proliferare di casi mette in forte dubbio anche il turno del 9 gennaio, quando sarà in calendario la 19° giornata che coincideva con la ripresa ufficiale dei campionati dopo le vacanze natalizie. Le società, come già anticipato ieri, sarebbero in attesa di una decisione ufficiale dalla Lega che potrebbe rimandare il riavvio al week-end del 22-23 gennaio.

Un clima di incertezza che certo non aiuta le squadre: i giocatori e gli staff infatti si allenano quotidianamente rischiando positività e quarantene. Un pericolo soprattutto per i tesserati che lavorano anche al di fuori del prato verde.