Imperia, la Lega incontra il presidente della Provincia Scajola. Di Muro: "Siamo a disposizione per lo sviluppo del nostro territorio"

Al centro della riunione, ancora una volta, i gravi problemi che affliggono il nostro territorio e che necessitano di una pronta risoluzione: dalle infrastrutture ai trasporti e al correlato problema dei collegamenti con l’entroterra e con il resto della regione; è stato affrontato, inoltre, il delicato problema della gestione dell’acqua, del commissariamento patito dall’Ente, oltre alla necessità di reperire fondi e finanziamenti per il tubo del Roja, che approvvigiona tutto il territorio ma che abbisogna di profondi interventi; ancora, il problema dei rifiuti: tra quattro mesi scadrà la convenzione per il conferimento dei rifiuti all’interno del lotto sei di Collette-Ozzotto e il costo per lo smaltimento rischia di raddoppiare, da qui la necessità di un impegno concreto per trovare una soluzione ad un problema che rischia di gravare pesantemente sulle tasche dei cittadini.

È stata riaffermata la necessità di affrontare i problemi in maniera collegiale, stante l’impossibilità di scindere le difficoltà incontrate dai sessantasei comuni della Provincia, evitando gli inutili campanilismi del passato; ribadito, inoltre, in chiusura, l’importante obiettivo del rafforzamento dei rapporti della cooperazione transfrontaliera e l’impegno degli eletti e dei sindaci della Lega, in collaborazione con il deputato e i rappresentanti regionali del partito, a lavorare costantemente per lo sviluppo del territorio tutto, dalla costa all’entroterra, oltre al fondamentale reperimento di fondi e investimenti per rendere sempre più competitivo il nostro ponente.