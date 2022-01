Coronavirus: oggi 1.500 tamponi in provincia, lunghe code a Imperia, Taggia e Ventimiglia (Foto)

Sono stati quasi 1.500 i tamponi eseguiti quest’oggi nei tre hub allestiti nella nostra provincia. Tra Ventimiglia, Taggia e Imperia, anche oggi molti i problemi di accesso agli hub, con code che in alcuni casi hanno provocato lunghi ritardi nell’esecuzione dei test.

Nel dettaglio sono stati 463 i tamponi fatti a Ventimiglia, 508 a Taggia e 502 a Imperia dove, già nella prima mattina si sono registrate alcune lamentele degli utenti. A Taggia stamane erano presenti anche gli agenti della Municipale per regolare il traffico all’interno del parcheggio della stazione, dove è stato spostato da alcuni giorni.

Molte le auto incolonnate con entrambi i piazzali occupati ma, per fortuna, non si sono registrati incolonnamenti all’esterno. Qualche problema anche per i referti che, vista l’enorme mole di lavoro per i laboratori che verificano i tamponi e che inviano i risultati non prima di 3/5 giorni.