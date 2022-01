Coronavirus: 108 nuovi contagiati oggi nel Principato di Monaco, cresce la pressione Covid anche a Montecarlo

Crescono ancora i contagi anche nel Principato di Monaco, dove oggi si sono registrati 108 nuovi casi di positività al Covid-19.

Il bilancio sanitario del Principato è di 5.397 persone colpite dal coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria mentre oggi si registra anche il decesso di un uomo di 86 anni, risultato positivo al virus. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 40 persone del Principato morte dopo essere state contagiate.

Sono 45 i pazienti oggi ricoverati all’ospedale ‘Principessa Grace’, dei quali 6 in terapia intensiva. Oggi sono 71 le guarigioni aggiuntive per un totale dei guariti che è di 4.858. Sono infine 327 le persone seguite a casa, in sorveglianza attiva.

Il Governo del Principato, in una nota, ribadisce nuovamente l'importanza della vaccinazione contro il Covid-19: “Ad oggi, il vaccino è la soluzione più efficace per proteggere se stessi e gli altri. La vaccinazione è disponibile gratuitamente per monegaschi e residenti”.