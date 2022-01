Sanremo: ristrutturazione di Villa Mercede, il PD "La storia recente non era certamente scontata"

Alla città di Sanremo sono stati assegnati 10 milioni di euro per opere di rigenerazione urbana. L'amministrazione Biancheri aveva partecipato ai bandi di finanziamento statali con due grandi progetti da circa 10 milioni di euro ed entrambi sono stati approvati e finanziati.

Il primo, del valore di circa 7 milioni di euro, prevede la realizzazione di un nuovo polo scolastico presso le aree superiori del Mercato dei Fiori. Il secondo, per oltre 3 milioni di euro, prevede il recupero edilizio e architettonico di Villa Mercede a San Martino, patrimonio storico della città, da tempo in disuso e in stato di abbandono.

In merito è intervenuto il Partito Democratico che conferma come “La storia recente di Villa Mercede non era sicuramente una storia scontata. Era il 2011 quando la giunta Zoccarato programmava l’alienazione la Villa Mercede cambiando completamente l'indicazione della giunta precedente quella targata Claudio Borea e che invece aveva già previsto 1,3 milioni per il suo risanamento”.

“Erano i tempi del patto di stabilità e delle ristrettezze economiche – prosegue il Pd - e sia il parco, che sulla villa sembravano addensarsi le tristi nubi di un declino inesorabile e quasi certamente di una futura vendita ai privati. Fu proprio allora che il quartiere si destò e in soli due giorni si raccolsero più di 800 sottoscrizioni alla petizione ‘Salviamo Villa Mercede’ promossa dall’allora segretario del Circolo del PD Sanremo Ponente, Flavio Di Malta”.

Il Partito Democratico attraverso il suo circolo era fortemente contrario alla vendita e si impegnò subito per sensibilizzare tutti i livelli, gli amministratori e i vari rappresentanti politici, per evidenziare la gravità della situazione ed il rischio di un pericoloso impoverimento del quartiere: “Villa Mercede e il suo parco – prosegue - sono infatti la piazza naturale del quartiere e proprio grazie alle prime manifestazioni e proteste si riuscì ad ottenere immediatamente una pulizia approfondita del luogo. Prima pietra fondamentale per avviare un processo di restituzione dell’area alla sua comunità. Da lì in poi la continua difesa del sito con proteste anche in consiglio comunale a sostegno di chi come il Partito Democratico e delle altre forze politiche che comprendendo la gravità di un eventuale cessione del parco e della stessa Villa. Parallelamente partì comunque il un virtuoso progetto di riappropriarsi del luogo con il ritorno ai festeggiamenti e alle attività sociali spinte dalla comunità francescana e delle associazioni di quartiere”.

“L'approvazione del finanziamento di oggi – termina il PD - è la conferma di quanto sia stata corretta e incisiva l’azione del partito locale che ha sempre creduto e non ha mai ceduto, cercando continuamente le migliori soluzioni per una riqualificazione completa di un area vitale per il quartiere di San Martino, che oggi diventa una realtà possibile e realizzabile grazie anche a questa nostra determinazione”.