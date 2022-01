Rigenerazione urbana: arrivano 35 milioni dal ministero dell’Interno per progetti a Imperia, Sanremo e Ventimiglia

Con decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’Economia e quello delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, sono stati individuati i comuni beneficiari del contributo previsto per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

In particolare, per gli anni 2021-2026 i contributi in questione, confluiti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ammontano complessivamente a 3,4 miliardi di euro. Tra i comuni beneficiari sono 11 quelli liguri, mentre 42 sono i progetti approvati per un totale finanziato di 102.453.970,37 euro. Nella nostra provincia riguardano Imperia, Sanremo e Ventimiglia, rispettivamente con 11, 2 e un progetto, per un totale di quasi 35 milioni.

“È con viva soddisfazione che registriamo un altro successo del Pnrr in Liguria – afferma il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai – con i nostri Comuni raccolgono il frutto del loro buon lavoro e ora svilupperanno sul territorio i progetti finanziati. Ogni giorno noi li stiamo aiutando, li consigliamo ed è giusto che ci rallegriamo con loro per questi risultati. Il percorso del Pnrr è ancora lungo e faticoso, le prossime sfide per il nostro territorio riguarderanno i borghi e il sociale, dove accompagneremo i distretti sociosanitari nelle manifestazioni d’interesse delle progettualità della Missione 5. Inoltre, stanno prendendo forma gli sviluppi dei Piani Salute e Digitalizzazione”.

I comuni hanno tempo fino al 30 settembre 2023 per l’affidamento dei lavori. Il ministero dell’Interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari secondo una serie di modalità.