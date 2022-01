Giorgio Armani sceglie Imperia e la Liguria per lanciare la sua nuova collezione invernale ‘Winter by the sea’

“Sono contento che uno dei brand più importanti al mondo nel campo della moda come Giorgio Armani abbia scelto Imperia e La Liguria per lanciare la sua nuova collezione invernale. Il mare d'inverno e la bellezza delle coste e il panorama della nostra Regione sono ancora una volta protagoniste di una vetrina internazionale importantissima”.

Così l’assessore al turismo Gianni Berrino commenta la scelta del noto marchio di alta moda Giorgio Armani di scegliere Imperia e la Liguria per presentare la nuova collezione invernale ‘Winter by the sea‘. In un video postato ieri sulla pagina Instagram ufficiale del brand si vede infatti Imperia e Porto Maurizio, con il Duomo e il Parasio, Borgo Marina e il molo lungo in un suggestivo gioco di luci notturne e onde del mare.