Diano Marina: gestione cimiteri comunali, Bellacicco "Perchè affidarli a onlus inefficiente anziché pagare due operai?"

"Perché il Comune di Diano Marina, invece di elargire i soldi dei Cittadini ad una Onlus, che ha chiaramente dimostrato tutta la sua inefficienza, non prevede di assumere a tempo indeterminato due operai, che possano svolgere le stesse mansioni presso i Cimiteri Comunali e, magari, essere impiegati anche in altre incombenze?" E' l'interrogativo posto dal consigliere comunale di Diano Marina, Marcello Bellacicco in merito alla gestione dei cimiteri della città degli aranci. Recentemente è stato rinnovato l'affidamento alla Cimiteri Comunali alla Cooperativa Sociale Onlus di Sanremo. Un'operazione che costerà ai Cittadini 28.117,22 € in sei mesi. "E' sufficiente la consultazione dell'Albo Pretorio del Comune di Diano Marina, per individuare azioni ed atti dell'attuale Amministrazione, che ne denotano una assoluta superficialità nell'affrontare le problematiche che riguardano la Comunità dianese. Non fa eccezione la tematica che riguarda l'affidamento della gestione dei Cimiteri del Comune di Diano Marina che, come noto, versano in pessime condizioni, con grosse problematiche infrastrutturali e notevoli carenze di manutenzione e di gestione" - commenta Bellacicco.



"Riteniamo che i sopraindicati problemi siano sotto gli occhi di tutti tranne, molto probabilmente, quelli dell'Amministrazione, visto che ha deciso di prorogare, ancora una volta, l'affidamento del servizio di custodia e gestione dei Cimiteri Comunali. - prosegue l'esponente di minoranza - In merito, ci sentiamo di dover fare due considerazioni. La prima riguarda la legittimità di tale provvedimento. Infatti, è la quinta volta consecutiva in due anni che viene prorogato l'incarico a tale Onlus, mentre la normativa vigente prevede che non lo si possa fare più di una volta".



"Praticamente, in due anni, la precedente Amministrazione, di cui Za Garibaldi era Vice Sindaco e quella attuale di cui è Sindaco, incredibilmente, non sono riuscite a fare una gara per un nuovo appalto e, non contente, sono ricorse a questa procedura illegittima di ripetuta proroga, ad una Onlus il cui scadentissimo operato é ben noto a tutti, tranne Agli Amministratori. - prosegue - La seconda valutazione è a più ampio respiro e parte dalla considerazione della spesa a cui il Comune si sottopone, di circa 28.000 € in sei mesi, vale a dire più di 4.500 € al mese, che corrispondono, ampiamente, alla retribuzione di almeno due operai".



"Indubbiamente, per arrivare ad un ragionamento del genere bisogna mettere in campo competenza, determinazione, responsabilità verso il benessere dei Cittadini e, soprattutto, senso del valore delle risorse pubbliche che, ancora una volta, vogliamo ricordare al Sindaco Za Garibaldi ed ai suoi Assessori appartengono a chi paga le tasse, con cui vengono pagati pure loro" - conclude Marcello Bellacicco.