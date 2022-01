Cervo: nei prossimi giorni ancora due appuntamenti per gli eventi del periodo natalizio

L’emergenza sanitaria non ferma gli eventi del periodo natalizio a Cervo. Il calendario festivo ha ancora in serbo due appuntamenti musicali, mentre prosegue fino al 6 gennaio 2022 la mostra-concorso di presepi nel borgo “Seguendo la stella”, con oltre 30 presepi da scoprire per le vie del borgo e al Castello dei Clavesana. Un’inedita mostra a cielo aperto che si concluderà all’Epifania, quando un’apposita Giuria decreterà il vincitore del concorso.

Il 6 gennaio sarà però protagonista la musica con il concerto della Befana che avrà per protagonista il gruppo Ponente Folk Legacy con musica tradizionale ligure e del nord Europa, balli e canti natalizi. Il concerto si svolgerà alle 16.00 all’Oratorio di Santa Caterina, non è prevista prenotazione: l’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti, ma sarà invece necessario esibire il green pass rafforzato e indossare una mascherina Ffp2. Seguirà al concerto la premiazione del concorso di presepi.

Il periodo festivo si chiuderà domenica 9 gennaio con il Concerto del Vocal Studio di Albenga alle ore 18.00 all’Oratorio di Santa Caterina. Protagonista il trio Gaudia Geijsen con Gaudia Geijsen, soprano, Alessandro Delfino, pianoforte, Gianni Gollo, flauto traverso. Anche in questo caso sarà necessario esibire il green pass rafforzato e indossare una mascherina Ffp2.

Per info Comune di Cervo 0183406462, prolocoprogettocervo2@gmail.com IAT: 0183406462-3