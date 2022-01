Ventimiglia: dal 10 gennaio Green Pass anche per le consumazioni al banco, bar proporrà l'asporto con lo sconto

Sconto a chi non ha il green pass rafforzato e, quindi, sarà costretto a prendere caffè e cappuccini fuori dai bar. Lo ha deciso Sonia Oliveiro, titolare della pasticceria ‘Angelo&Sonia’ di via Repubblica a Ventimiglia.

Lo ha comunicato sui sociale una delle titolari, evidenziando che, dal 10 gennaio (ovvero da quando sarà obbligatorio il green pass anche per consumare al banco) venderà i prodotti di caffetteria a prezzo scontato di 20 centesimi.

“Saranno in molti – ha detto - a dover far colazione in piedi fuori al freddo, quindi privati di ‘comfort’. Ed è giusto anche che paghino un po’ meno”. Il caffè d’asporto costerà 80 centesimi, il cappuccino un euro e il caffelatte un euro e 20.

Non sono mancati commenti contrastanti sul profilo social del bar pasticceria. Chi contrario alla decisione perché non vorrebbe agevolazioni per chi non si vaccina e chi, invece, è favorevole.