Sanremo: veglione di Capodanno in tranquillità e sicurezza, tra il 29 dicembre e ieri una sola multa della Municipale

Ne abbiamo già parlato nel giorno di Capodanno e oggi, a conti fatti, arrivano le conferme anche dal Comando della Polizia Municipale. A Sanremo è stato un veglione di San Silvestro in assoluta tranquillità e sicurezza.

Tra il 31 dicembre e la giornata di ieri, infatti, nonostante i molti e continui controlli degli agenti sul territorio comunale e soprattutto in centro, registriamo una sola multa. Il caso è avvenuto la sera del 31 dicembre, quando un passante è stato notato senza mascherina. L’uomo, in palese stato di ubriachezza, si è rifiutato inveendo anche contro gli agenti. Per lui è scattata la sanzione, per inosservanza delle normative anti Covid ma anche per ubriachezza molesta.

Il bilancio tra il 29 e 30 dicembre si era chiuso con quasi 200 controlli, dei quali 64 nella sola giornata del 31. Come già detto una sola multa mentre, i primi due giorni del 2022, Capodanno e ieri (domenica) hanno visto 191 verifiche degli agenti della Municipale, tra persone ed esercizi ma nessuna sanzione.

Un dato che, come confermatoci dal Comando di Villa Margotta, evidenzia la massima attenzione da parte di residenti e turisti in questo difficile periodo dell’anno, condito da molti nuovi contagiati e da un numero elevato di ricoveri in ospedale. Il rispetto dell’uso della mascherina, al contrario dei primi giorni di ordinanza del Sindaco, è decisamente aumentato. Basta muoversi per la città, infatti, per notare come la stragrande maggioranza di residenti e turisti sia attento alle normative.

Situazione identica nei locali, dove ormai il controllo del green pass è diventato una buona abitudine. Ora, in tema di lavoro, bisognerà attendere le decisioni del Governo che, nei prossimi giorni dovrà decidere sull’obbligo vaccinale nei posti di lavoro.